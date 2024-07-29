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Türkiye Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda ilk madalyayı garantiledi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 11:33
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Türkiye Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda ilk madalyayı garantiledi

Türkiye, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyayı almayı garantiledi. Atıcılık 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım'da ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan ikilisi elemeleri 1'inci tamamlayarak finale yükseldi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım'da Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1'inci olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan mücadelede Türk olimpiyat tarihinin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Ay-yıldızlı takım, altın madalya için Zorana Arunovic ve Damir Mikec'ten oluşan Sırbistan ile yarın 10.45'te karşı karşıya gelecek.

Aynı yarışmada mücadele eden İsmail Keleş - Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'incisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajıGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajı

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcuları şu ifadelerle kutladı: "Ve #Paris2024'teki ilk madalyamızı garantiliyoruz! Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Haydi sonu altın madalya olsun!"

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