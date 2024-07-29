Türkiye Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda ilk madalyayı garantiledi

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım'da Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1'inci olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan mücadelede Türk olimpiyat tarihinin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Ay-yıldızlı takım, altın madalya için Zorana Arunovic ve Damir Mikec'ten oluşan Sırbistan ile yarın 10.45'te karşı karşıya gelecek.

Aynı yarışmada mücadele eden İsmail Keleş - Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'incisi oldu.