2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk madalya geldi! Olimpiyatlarda milli heyecan...
2024 Paris Olimpiyatları'nda heyecan devam ederken olimpiyatların 3. gününde Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımız sahne aldı. Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük mücadelesinde Çin'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...
2024 Paris Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Oyunların 3. gününde Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımız sahne alırken ilk madalyamız da atıcılıkta geldi.
TUNÇELLİ FİNALLERE KALMA BAŞARISI GÖSTEREMEDİ
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 800 metre serbest stil elemelerinde yarı finale kalamadı.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 800 metre serbest stil elemeleri yapıldı.
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, serisinde 7.47.29'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2'nci oldu. Genel sıralamadı 11'inci sırada yer alan Kuzey, yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.
16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos Cumartesi günü 1500 metre serbest stil elemelerinde mücadele verecek.
FİLENİN SULTANLARI'NDAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.
Mücadeleye iyi başlayan milli takım, oyunun başlarında 4 sayılık (6-2) fark yakaladı. Servislerde etkinliğini artıran Hollanda, 7-7'de eşitliği sağladı. Hollanda setin ortalarına doğru 11-10 öne geçse de milliler 16-16'da eşitliği yakaladı. 5 sayılık (16-21) seri bulan Hollanda, ilk seti 25-19 önde bitirdi.
İkinci sete daha etkili başlayan Hollanda, 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Setin ortalarından sonlarına doğru bu farkı 10'a (11-21) çıkaran Hollanda'ya, A Milli Voleybol Takımı Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas ve Aslı Kalaç'la karşılık vererek farkı 5 sayıya (18-23) indirdi. Kalan sayılarda hata yapmayan Hollanda, ikinci seti de 25-19 kazandı.
Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. Üçüncü setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortalarına doğru 13-10 öne geçen Hollanda'ya, milli takım Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken'in sayılarıyla karşılık vererek 18-16 öne geçti. Çekişmeli geçen seti Türkiye 25-22 önde tamamladı.
Dördüncü setin başlarında 2 sayılık (6-8) avantaj yakalayan Hollanda, setin ortalarında da 5 sayı (11-16) öne geçti. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, farkı bir sayıya (15-16) indirdi. Karşılıklı sayıların alındığı son bölüm 21-21 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın sayılarıyla öne geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.
Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. File üstü mücadelelerinde daha etkili olan Hollanda farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı kapatan milliler 7-6 öne geçti. A Milli Voleybol Takımı, son anları çekişmeli geçen karar setini 15-13, maçı da 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.
Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 9 maçtır rakibine mağlup olmuyor.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi. Fransa ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden salona gelen Türk seyirciler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmadı.
Paris 2024'e galibiyetle başlayan milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
KLASİK YAY TAKIMIMIZ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA!
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya mağlup oldu. Milliler, bronz madalya karşılaşmasında Çin ile karşı karşıya gelecek.
İLK BRONZ MADALYA
Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında Çin'i 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye böylece, Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyasını kazandı.
ESKRİMDE VEDA ETTİK
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda elendi.
Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, çeyrek finale çıkmak için Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.
Kadınlar kılıçta Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olan Erbil, rakibine 15-5 kaybederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.
İLK MADALYA GELDİ
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, finale yükseldi.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, isimlerini finale yazdırdı.
Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için yarın TSİ 10.45'te Sırbistan ile karşılaşacak.
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti.
Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.
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