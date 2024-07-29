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Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Giriş: 29.07.2024 18:06
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Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Son dakika... Galatasaray, Kazımcan Karataş’ın FC Orenburg'a kiralandığını açıkladı.

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