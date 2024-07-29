Anderson Talisca Türkiye'ye geri dönüyor! Arabistan basını o takımları resmen duyurdu
Süper Lig devleri bir dönem Beşiktaş forması altında ligimize damga vuran Anderson Talisca'nın peşine düştü. Arabistan basını Talisca'nın taliplerini resmen duyurdu. İşte detaylar...
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'da oynayan Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFER HAREKETLİLİĞİ!
Trendyol Süper Lig takımlarında transfer hareketliliği hız kazandı.
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler, dünya yıldızı futbolcular için girişimlerini sıklaştırdı.
Uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Anderson Talisca için beklenen haber geldi.
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, Türkiye'ye geri dönüyor.
Suudi Arabistan basınında çıkan haberde; Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.
13 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcuya Al Ain ve Al Shabab'ın da ilgisi var.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEVREDE
Türkiye'de Talisca ile ilgilenen kulüplerin ise Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu vurgulandı.
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