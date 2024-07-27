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Paris 2024'te skandal! Güney Koreli sporcuları Kuzey Koreli olarak tanıttılar

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 13:40
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Paris 2024’te skandal! Güney Koreli sporcuları Kuzey Koreli olarak tanıttılar

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışında Güney Koreli sporcuların Kuzey Koreli olarak tanıtılması, Seul yönetiminin tepkisine yol açtı.

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