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Milli judocu Salih Yıldız Paris 2024'te yarı finale yükseldi!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 14:41
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Milli judocu Salih Yıldız Paris 2024’te yarı finale yükseldi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

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