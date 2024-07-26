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Trabzonspor'dan yeni transfer! Stefan Savic ile imzalar atıldı | İşte maliyeti

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 19:11 Güncelleme: 26.07.2024 19:25
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Trabzonspor’dan yeni transfer! Stefan Savic ile imzalar atıldı | İşte maliyeti

Trabzonspor, profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını ve imzaların atıldığını. Bordo-mavililer, yıldız futbolcunun maliyetini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor profesyonel futbolcu Stefan Savic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kamuoyuna Duyurru: Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Trabzonspor, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'i kadrosuna kattı. Trabzonspor, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'i kadrosuna kattı.

Stefan Savic'in Trabzonspor'da yıllık 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası alacağı kaydedildi. Öte yandan Stefan Savic'in sözleşmesinde serbest kalma maddesinin yer aldığı aktarıldı.

Trabzonspor, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'i kadrosuna kattı. Trabzonspor, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'i kadrosuna kattı.

İŞTE MALİYETİ

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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