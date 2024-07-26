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Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! İşte Umut Nayir'in yeni takımı

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 18:01 Güncelleme: 26.07.2024 18:22
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Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! İşte Umut Nayir’in yeni takımı

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyuruldu. Konyaspor ise forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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