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İşte Süper Lig'de 2024-25 sezonu hakem ve VAR listesi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 11:39 Güncelleme: 25.07.2024 12:03
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İşte Süper Lig’de 2024-25 sezonu hakem ve VAR listesi

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 2024-25 sezonunda görev alacak hakemlerin isimleri açıklandı. VAR hakemlerinin listesi de duyurulurken, VAR ile birlikte toplamda 38 hakemin görev alacağı duyuruldu.

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