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CANLI | Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyor

Giriş: 24.07.2024 18:38 Güncelleme: 24.07.2024 18:56
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CANLI | Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenliyor.

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