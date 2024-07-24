Süper Lig’in açılışı Galatasaray’dan! İlk 2 haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 2024-25 sezonu 9 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçı ile başlayacak. Sezonun açılışını son şampiyon Galatasaray yaparken; Fenerbahçe ilk hafta maçını cumartesi, Beşiktaş ise pazar akşamı oynayacak.

İşte TFF'den yapılan açıklama

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklanmıştır.

- Müsabaka programı, kulüplerimizin UEFA Kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.



- 2024 - 2025 Sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Bu sebeple Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki müsabaka, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'e planlanmıştır.



- UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir.



- 5 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir.



- Programda stadyum bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.



Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle: