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Süper Lig'in açılışı Galatasaray'dan! İlk 2 haftanın programı belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 16:51 Güncelleme: 24.07.2024 17:02
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Süper Lig’in açılışı Galatasaray’dan! İlk 2 haftanın programı belli oldu

Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda 1'inci ve 2'nci haftanın programı açıklandı. Sezonun açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak.

Süper Lig'de 2024-25 sezonu 9 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçı ile başlayacak. Sezonun açılışını son şampiyon Galatasaray yaparken; Fenerbahçe ilk hafta maçını cumartesi, Beşiktaş ise pazar akşamı oynayacak.

İşte TFF'den yapılan açıklama

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklanmıştır.

- Müsabaka programı, kulüplerimizin UEFA Kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

- 2024 - 2025 Sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Bu sebeple Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki müsabaka, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'e planlanmıştır.

- UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir.

- 5 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir.

- Programda stadyum bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

9 Ağustos Cuma
Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos Cumartesi
Kasımpaşa - Konyaspor
Antalyaspor - Göztepe
Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos Pazar
Sivasspor - Trabzonspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos Pazartesi
Çaykur Rizespor - Başakşehir
Bodrum FK - Gaziantep FK

Süper Lig'de 2024-25 sezonu 1. hafta maçlarıSüper Lig'de 2024-25 sezonu 1. hafta maçları

16 Ağustos Cuma
Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi
Kayserispor - Sivasspor
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Göztepe - Fenerbahçe

18 Ağustos Pazar
Başakşehir - Alanyaspor
Gaziantep FK - Samsunspor
Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi
Hatayspor - Kasımpaşa
Eyüpspor - Bodrum FK

Süper Lig'de 2024-25 sezonu 2. hafta maçlarıSüper Lig'de 2024-25 sezonu 2. hafta maçları

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