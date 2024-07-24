Süper Lig'in açılışı Galatasaray'dan! İlk 2 haftanın programı belli oldu
Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda 1'inci ve 2'nci haftanın programı açıklandı. Sezonun açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak.
Süper Lig'de 2024-25 sezonu 9 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçı ile başlayacak. Sezonun açılışını son şampiyon Galatasaray yaparken; Fenerbahçe ilk hafta maçını cumartesi, Beşiktaş ise pazar akşamı oynayacak.
İşte TFF'den yapılan açıklama
Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklanmıştır.
- Müsabaka programı, kulüplerimizin UEFA Kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
- 2024 - 2025 Sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Bu sebeple Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki müsabaka, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'e planlanmıştır.
- UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir.
- 5 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir.
- Programda stadyum bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.
Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:
9 Ağustos Cuma
Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
Kasımpaşa - Konyaspor
Antalyaspor - Göztepe
Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
Sivasspor - Trabzonspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
Çaykur Rizespor - Başakşehir
Bodrum FK - Gaziantep FK
16 Ağustos Cuma
Konyaspor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
Kayserispor - Sivasspor
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Göztepe - Fenerbahçe
18 Ağustos Pazar
Başakşehir - Alanyaspor
Gaziantep FK - Samsunspor
Beşiktaş - Antalyaspor
19 Ağustos Pazartesi
Hatayspor - Kasımpaşa
Eyüpspor - Bodrum FK
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