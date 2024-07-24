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Fenerbahçe'den ayrılığı resmen duyurdu! Yıldız oyuncu Belçika'ya kiralandı

Giriş: 24.07.2024 21:29 Güncelleme: 24.07.2024 21:30
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Fenerbahçe’den ayrılığı resmen duyurdu! Yıldız oyuncu Belçika’ya kiralandı

Son dakika... Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın Belçika ekibi Westerlo’ya kiralandığnı duyurdu.

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