24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kulüpler Birliği Başkanı yeniden Ali Koç seçildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 16:47
ABONE OL
Kulüpler Birliği Başkanı yeniden Ali Koç seçildi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi toplanan Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanı yeniden Ali Koç seçildi. Koç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada TFF ile yabancı sınırı konusunda 5 yıllık bir planlama yaptıklarını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör