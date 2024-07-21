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Sofyan Amrabat'tan Türkiye kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Giriş: 21.07.2024 15:16
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Sofyan Amrabat’tan Türkiye kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dönemde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Faslı orta saha Sofyan Amrabat, Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmeme kararı aldı. Amrabat transfer olmazsa yoluna Fiorentina'da devam edecek. İşte detaylar...

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