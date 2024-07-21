Galatasaray duyurdu! O transferinden vazgeçtiler

Zenit forması giyen Wendel ile hala ilgilendiklerini belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Wendel kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Kadroya katmak için çalışmalar yaptığımız bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor, biz burada ısrarcıyız. Süreçte negatif bir durum yok. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu zor süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz."

Listelerinde birçok ismin bulunduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Arka planda biz başka oyuncularla bu süreçleri eş zamanlı götürüyoruz. Yakın bir zamanda hem sağ bek hem orta saha için Galatasaray'a yakışan oyuncuları kazandıracağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımız verimli devam ediyor. Taraftarlarımızın bize destek olmasını istiyoruz. Kulübümüzün bu bilgi kirliliğinden zarar görmemesi için bize bir miktar daha sabırla destek vermelerini istiyoruz. Bugünden itibaren en kısa sürede bu transferleri sonlandırmak için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.