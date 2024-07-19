19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:01
ABONE OL
FIBA Avrupa Kupası’nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Basketbolda FIBA Avrupa Kupası'nda 2024-2025 sezonunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi. Almanya'nın Münih kentindeki kura çekiminde Türkiye'den TOFAŞ, Bursaspor ve Aliağa Petkim kulüpleri yer aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör