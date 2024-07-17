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Luka Modric Real Madrid'le sözleşmesini uzattı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.07.2024 18:36
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Luka Modric Real Madrid’le sözleşmesini uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen 38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

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