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Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'in maliyetini duyurdu

Giriş: 17.07.2024 17:10 Güncelleme: 17.07.2024 17:22
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Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’in maliyetini duyurdu

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi. İşte maliyeti...

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