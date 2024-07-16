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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Oğuz Aydın 4 yıllık imzayı attı

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 19:35 Güncelleme: 16.07.2024 19:44
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Fenerbahçe’den bir transfer daha! Oğuz Aydın 4 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

'AİLEMİZE HOŞGELDİN'

Yapılan açıklamada "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

21 GOLE İMZA ATTI

Geçtiğimiz sezon Corendon Alanyaspor forması ile tüm kulvarlarda 38 maça çıkan milli futbolcu Aydın, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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