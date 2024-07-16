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Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de! 2 yıllık imza atıldı

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 20:01 Güncelleme: 16.07.2024 20:13
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Cenk Tosun resmen Fenerbahçe’de! 2 yıllık imza atıldı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'tan ayrılan milli oyuncu Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sağ kanat için Oğuz Aydın ve sol kanatta da Allan Saint-Maximin ile anlaşan Fenerbahçe bu kez de Cenk Tosun'un kadrosuna kattı.

"AİLEMİZE HOŞGELDİN"

Fenerbahçe SK tarafından yapılan açıklamada "Ailemize hoş geldin Cenk Tosun. Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denildi.

TOSUN'UN 19 GOLDE İMZASI VAR

Tam 227 karşılaşmada formasını terlettiği Beşiktaş'a geçtiğimiz günlerde veda eden Cenk Tosun, geride kalan sezonda 2507 dakika sahada kaldı. 47 maçta 11 gol atıp 8 de asist yaptı. Aynı zamanda milli takımımızın çeyrek finalde elendiği EURO 2024 kadrosunda da yer aldı.

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