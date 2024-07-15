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Son dakika | Copa America Arjantin'in

Giriş: 15.07.2024 07:19 Güncelleme: 15.07.2024 07:44
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Son dakika | Copa America Arjantin’in

Son dakika haberi...Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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