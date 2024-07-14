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Wimbledon'da şampiyon Carlos Alcaraz! 2. kez zirvede

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 18:44 Güncelleme: 14.07.2024 18:56
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Wimbledon’da şampiyon Carlos Alcaraz! 2. kez zirvede

Wimbledon tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

İlk iki seti 6-2'lik skorla kazanan son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde skoru 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen ve tie-break'e giden üçüncü seti 7-6 kazanan İspanyol raket Wimbledon'da ikinci kez şampiyon oldu.

ALCARAZ'DAN 2024'TE İKİNCİ ZAFER

Carlos Alcaraz, Wimbledon şampiyonluğuyla bu sezonki ikinci grand slam zaferine ulaştı. İspanyol raket, daha önce Fransa Açık'ta şampiyon olmuştu.

Alcaraz'ın kariyerinde toplam 4 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz sezon Wimbledon'da tek erkekler finalinde yine Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya gelmişti. Alcaraz, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Djokovic'i 3-2 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etmişti.

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