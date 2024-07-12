A Milli Kadın Futbol Takımı - İsviçre | CANLI
Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grupta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile karşılaşacak. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grupta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile karşılaşacak.
A Milli Takım ise 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada bulunuyor. Grubun diğer mücadelesinde ise Azerbaycan ve Macaristan karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE- İSVİÇRE MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Millî Takımı, beşinci maçında bugün İsviçre ile karşılaşacak. ıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Gruptaki diğer maçta Azerbaycan saat 20.00'de Macaristan'ı konuk edecek.
Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şu şekilde:
Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)
Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Gülbin Hız, İlayda Cansu Kara, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Didem Karagenç, Kezban Tağ (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Dilara Deli (Sporting Charleroi)
Orta Saha: Ebru Topçu, Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Halle Houssein Şensizoğlu (West Ham United), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Miray Cin (Msv Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (Ud Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)
Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)
Yarın Budapeşte'ye gidecek olan Ay-Yıldızlılarımız, 16 Temmuz 2024 tarihinde Macaristan ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.
1. Grup'taki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilen, daha sonra İstanbul'da geri düşmesine rağmen Macaristan'ı 2-1 mağlup eden Millîlerimiz, Erzincan'da Azerbaycan'ı 1-0 mağlup edip, deplasmanda rakibine aynı skorla yenilmişti.
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