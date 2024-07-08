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Süper Lig heyecanı! Yeni sezonun fikstür tarihi ve yeri belli oldu

Giriş: 08.07.2024 18:49 Güncelleme: 08.07.2024 18:52
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Süper Lig heyecanı! Yeni sezonun fikstür tarihi ve yeri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

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