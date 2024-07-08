08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Nefesler tutuldu! Paris 2024'te Türkiye'yi 102 sporcu temsil edecek

Giriş: 08.07.2024 21:25
ABONE OL
Nefesler tutuldu! Paris 2024’te Türkiye’yi 102 sporcu temsil edecek

Paris 2024 Olimpiyatları'na Türkiye'den 102 sporcu kota aldı. Türkiye, 18 branşta, 54 kadın ve 48 erkek sporcuyla organizasyonda madalya mücadelesi verecek. Londra 2012’den sonra Paris'te de kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla olacak

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör