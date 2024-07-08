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Sacha Boey sezonu erken açtı! Bayern Münih'te çalışmalara başladı...

Giriş: 08.07.2024 15:58 Güncelleme: 08.07.2024 16:05
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Sacha Boey sezonu erken açtı! Bayern Münih’te çalışmalara başladı...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey geçirdiği sakatlıklar nedeniyle sadece 2 maçta forma giydi. Boey sakatlığını atlatırken sezonu takımından bir hafta önce açtı. İşte detaylar...

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