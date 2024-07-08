Milli güreşçi Rıza Kayaalp geçici olarak müsabakalardan men edildi! Yerine o isim güreşecek







"Hiçbir haber platformu ve yetkili makamlarca açıklama yapılmadan, tüm gelişmeleri her zamanki samimiyetimle öncelikle bizzat benden duymanızı istedim. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız."