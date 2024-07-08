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Milli güreşçi Rıza Kayaalp geçici olarak müsabakalardan men edildi! Yerine o isim güreşecek

Giriş: 08.07.2024 23:48 Güncelleme: 08.07.2024 23:52
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp geçici olarak müsabakalardan men edildi! Yerine o isim güreşecek

Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, geçici olarak müsabakalardan men edildi. Kayaalp’in yerine Hamza Bakır güreşecek. Öte yandan geçtiğimiz günlerde (06.07.2024) konuyla ilgili açıklama yapan Rıza Kayaalp yasaklı maddenin kullandığı ilaç nedeniyle olduğunu belirterek,"24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullanmıştı.

Paris Olimpiyatlarında bize umut olan isimlerden biri olan, Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in kullandığı bir ilaçta yasaklı maddeye rastlanmıştı.

GEÇİCİ OLARAK MÜSABAKALARDAN MEN EDİLDİ
Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, geçici olarak müsabakalardan men edildi.

KAYAALP'İN YERİNE HAMZA BAKIR GÜREŞECEK
Geçici olarak müsabakalardan men edilen Kayaalp'in yerine Hamza Bakır güreşecek

Öte yandan geçtiğimiz günlerde (06.07.2024) konuyla ilgili açıklama yapan Rıza Kayaalp yasaklı maddenin kullandığı ilaç nedeniyle olduğunu belirtmişti.


Milli güreşçi Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteği ve duasını kendisinden esirgemeyen sevenlerine seslendi.




"24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım." ifadesini kullanan milli güreşçi, şunları kaydetti:




"Hiçbir haber platformu ve yetkili makamlarca açıklama yapılmadan, tüm gelişmeleri her zamanki samimiyetimle öncelikle bizzat benden duymanızı istedim. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız."


Rıza Kayaalp, "14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum." diye konuştu.


ASKİ Sporlu milli güreşçi grekoromen stil 130 kiloda Paris 2024 Olimpiyatları kotası almıştı.

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