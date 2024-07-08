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A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 08.07.2024 22:42
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A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı İsviçre ve Macaristan karşılaşmalarının hazırlıklarına devam etti.

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