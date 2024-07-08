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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yıldız oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verildi! Mourinho'dan onay...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 12:56 Güncelleme: 08.07.2024 13:03
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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yıldız oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verildi! Mourinho’dan onay...

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in yeni sezon planlamasında yer almayacağı için kamptan ayrıldığını ve oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

'2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.'

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