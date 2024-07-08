A Milli Takım yurda döndü! "Finalde olmayı hak etmiştik"
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Hollanda’ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı, İstanbul’a geldi. Milli futbolculardan Uğurcan Çakır, kafilenin Türkiye'ye gelişinin ardından açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır, "Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak etmiştik. Herkes, elinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştı. Bu turnuvada güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenildi.
Turnuvaya veda eden ay-yıldızlılar, Hannover'den kalkan uçak ile İstanbul'a döndü. Milli takımı taşıyan uçak TSİ 23.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet, havalimanındaki vatandaşlar ile fotoğraf çektirdikten sonra kişisel araçlarıyla alandan ayrıldı.
"FİNALDE OLMAYI HAK EDİYORDUK"
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Uğurcan Çakır, "Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Ülkemizi bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize. Gerçekten herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştı. İnşallah bu günlerden ders çıkarıp ileriye daha güvenli ve huzurlu bakacağız. Çok genç ve yetenekli futbolcular var kadromuzda. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz. Hocanın da bu turnuva özelinde oyun planları başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar elde edebiliriz" dedi.
🇹🇷 "NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"— A Haber (@ahaber) July 7, 2024
🗣️ Milli Futbolcu Cenk Tosun: Buradaki yaptıklarımız sadece bir fragmandı diyebilirim. pic.twitter.com/5wKRAzZ7g5
CENK TOSUN: ÜLKEYİ SEVİNCE BOĞDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ
Ülkeye sevinç yaşattıkları için mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu Cenk Tosun, "Tabii çok mutluyuz, çok gururluyuz. Birlik, beraberlik hat safadaydı. Çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Gönüllerde final oynamak vardı. Biz kendimize öyle hedef koymuştuk. Bizim takımın final oynamaya gücü de vardı ama maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgi yaşadık. Yine de tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz. Ne mutlu Türküm diyene. Türk olmak zordur. Çünkü sadece bir ülkeye karşı değil tüm dünyaya karşı savaşmak zorundasın" ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Genç ve yetenekli bir jenerasyonumuz var. İnşallah bir dahaki turnuvada da olmak istiyoruz. Buradaki yaptıklarımız sadece bir fragmandı diyebilirim. İnşallah gençlerimiz 2026'da daha iyi işler yapacaktır."
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