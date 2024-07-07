663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde son gün





Organizasyon, başpehlivanlık final güreşi ve ödül töreniyle sona erecek. Başpehlivanlık final güreşlerini izlemek ve ödül törenine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da Sarayiçi Er Meydanı'na gelmesi bekleniyor.

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