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İngiltere EURO 2024'te yarı final biletini kaptı

Giriş: 06.07.2024 18:15 Güncelleme: 06.07.2024 22:03
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İngiltere EURO 2024’te yarı final biletini kaptı

EURO 2024 çeyrek finalinde İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. Çeyrek final mücadelesinde, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda İsviçre'yi 5-3 yenen İngiltere, yarı finale yükseldi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO) heyecan devam ediyor. EURO 2024 çeyrek finalinde İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Turnuvanın çeyrek final maçında İngiltere ile İsviçre karşılaştı. Normal süresi 1-1 beraberlikle biten maç uzatmalara gitti.

İngiltere'nin golünü 80. dakikada Bukayo Saka, İsviçre'nin golünü 75. dakikada Breel Embolo kaydetti. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve mücadelenin sonucu penaltılara kaldı. Penaltılarda ise 5-3 kazanan İngiltere yarı finale çıktı.



Atışlar sonucunda kazanan İngilizler oldu ve finale yükseldi. İngiltere - İsviçre maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan goller...

CANLI ANLATIM

İLK YARI

8' Dan Ndoye'un ceza sahasında içeriye çevirdiği topu Kobbie Mainoo uzaklaştırdı.

13' İngiltere'nin atağında Harry Kane ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Daniele Orsato maçı devam ettirdi.

45' İLK YARI SONUCU | İngiltere 0-0 İsviçre

50' İsviçre'de Breel Embelo'nun şutunu Jordan Pickford kurtardı. Embolo'nun şutu maçtaki ilk isabetli şut oldu.

75' GOL | İsviçre, Breel Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. | 0-1

80' GOL | İngiltere, Bukayo Saka ile maça yeniden dengeyi getirdi. | 1-1

90' Mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı, karşılaşmaya uzatmaya gitti

İŞTE O GOLLER...

Trent Alexander Arnold penaltıyı gole çevirdi ve İngiltere yarı finalde!

GOL! Bukayo Saka uzaklardan avladı! İngiltere'nin cevabı erken geldi

GOL! Breel Embolo attı İsviçre öne geçti! İngilizler için kritik dakikalar başladı.

İngiltere-İsviçre maçında ilk isabetli şut 50. dakikada geldi.

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

İsviçre: Sommer, Schär, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Ndoye, Embolo.

İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bu akşam Düsseldorf Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayan İngiltere-İsviçre maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU
Şampiyonaya İngiltere, C Grubu'nda başladı. Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı grubu 3 maç sonunda 5 puanla tamamlayan İngilizler, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İngiltere, grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.

Son 16 turunda Slovakya ile karşılaşan İngiltere, turnuvanın en unutulmayacak maçlarından birini oynadı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, 1-0 geride olduğu müsabakada 90+5. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı ve uzatmalarda rakibini geçmeyi başardı.

Turnuvanın flaş ekiplerinden İsviçre ise ev sahibi Almanya'nın yer aldığı A Grubu'nda organizasyona başladı. Almanya'nın arkasında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan İsviçre, 5 puan toplarken 5 gol atıp 3 gol yedi.

Son 16 turunda son şampiyon İtalya ile karşılaşan İsviçre, tamamını üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 2-0'la geçerek çeyrek finale ulaştı.

REKABETTE İNGİLTERE ÜSTÜN
EURO 2024 çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile İsviçre arasındaki karşılaşmalarda İngilizlerin üstünlüğü dikkati çekiyor.

İki ülke bu akşam 28. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 27 karşılaşmada İngiltere 18 kez kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İsviçre, sadece 3 kez kazanabildi.

İngiltere'nin 59 golüne, İsviçre 20 golle yanıt verdi.

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