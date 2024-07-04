04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Manchester United Erik Ten Hag ile sözleşme yeniledi

Giriş: 04.07.2024 13:26
ABONE OL
Manchester United Erik Ten Hag ile sözleşme yeniledi

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag’ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Erik ten Hag, geçirdiği iki sezonda 1 FA Cup, 1 İngiltere Lig Kupası kazandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör