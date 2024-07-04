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Ergin Ataman Yunanistan'da yılın başantrenörü seçildi

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 13:33
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Ergin Ataman Yunanistan’da yılın başantrenörü seçildi

Bu sezon hem Yunanistan Basketbol Ligi'nde hem de Euroleague'de Panathinaikos ile şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman, komşuda yılın başantrenörü seçildi.

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