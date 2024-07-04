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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oluyor! Kim seçilecek?

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 16:33
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Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı belli oluyor! Kim seçilecek?

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının belli olacağı kritik toplantı başladı. Ali Koç'un yerine adı geçen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat toplantı öncesi aday olmadığını söylerken, adı geçen bir diğer isim olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ise adaylığını açıkladı.

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