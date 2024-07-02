Milli futbolcu Can Uzun’dan Eintracht Frankfurt’a 5 yıllık imza

Alman kulübünden yapılan oyuncunun kişisel bilgilerine ve istatistiklerine yer verilen açıklamada milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Can, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Eintracht Frankfurt gelişimimi sürdürmem için mükemmel bir yer. Bu yeni meydan okumayı gerçekten dört gözle bekliyorum ve kendimi Eintracht taraftarlarına göstermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.