Milli futbolcu Can Uzun'dan Eintracht Frankfurt'a 5 yıllık imza
Almanya'da top koşturan milli futbolcu Can Uzun, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Alman ekibi Can Uzun için 11 milyon euro bonservis bedeli öderken, 5 yıllık da sözleşme imzaladı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, 2'nci Lig takımlarından FC Nürnberg'de forma giyen milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna kattı. Eintracht Frankfurt, 18 yaşındaki ofansif orta saha ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Alman kulübünden yapılan oyuncunun kişisel bilgilerine ve istatistiklerine yer verilen açıklamada milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Can, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Eintracht Frankfurt gelişimimi sürdürmem için mükemmel bir yer. Bu yeni meydan okumayı gerçekten dört gözle bekliyorum ve kendimi Eintracht taraftarlarına göstermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
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