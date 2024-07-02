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EURO 2024'te Hollanda çeyrek finalde!

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 19:14 Güncelleme: 02.07.2024 21:53
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EURO 2024’te Hollanda çeyrek finalde!

EURO 2024 Son 16 Turu maçında Romanya, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Hollanda zorlu aşamanın ardından maçın galibi oldu ve çeyrek finale yükselerek son 8 takım arasına kaldı.

EURO 2024 Son 16 Turu karşılaşmasında Romanya ile Hollanda kozlarını paylaştı. Allianz Arena'daki müsabakada Felix Zwayer düdük çaldı.

MAÇ BAŞLADI

Romanya ile Hollanda arasındaki kritik müsabaka başladı. Felix Zwayer'in başlama düdüğü sonrası santra vuruşu yapıldı.

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ROMANYA - HOLLANDA MAÇI İLK 11'LERİ

Romanya: Niță, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș, R. Marin, M.Marin, Stanciu, Man, Drăguș, I. Hagi.

Hollanda: Verbruggen, Van Dijk, Ake, De Vrij, Simons, Memphis, Gakpo, Reihnders, Dumfries, Schouten, Bergwijn

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA ?

Romanya - Hollanda maçı 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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