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57. saniyede tek gol 2 rekor! Merih Demiral A Milli Takım tarihine geçti

Giriş: 02.07.2024 23:27 Güncelleme: 03.07.2024 00:04
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57. saniyede tek gol 2 rekor! Merih Demiral A Milli Takım tarihine geçti

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takım'ımız, Avusturya ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 57. saniyesinde tarihi bir gol aran Merih Demiral, 1 golle 2 rekor birden kırdı. İşte o muhteşem gol...

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, maçın henüz 57. saniyesinde Merih Demiral'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Kullanılan köşe vuruşu sonrasında savunmadan seken topu kale ağzından yaptığı vuruşla filelere gönderen Merih aynı zamanda tarihe geçti.

Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihindeki en erken golünü atan Merih, Burak Yılmaz'ın EURO 2016'daki rekorunu kırdı.

İŞTE O REKO R KIRDIĞI MUHTEŞEM GOL

GOOOLLL! MERİH DEMİRALLL!! DAKİKA BİR GOL BİR! HARİKA BAŞLADIK HARİKA!!!

Bu gol aynı zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken ikinci golü de oldu.

EN ERKEN GOLÜMÜZ 2016'DAYDI

Türkiye'nin Avrupa şampiyonları tarihi boyunca attığı en erken bir önceki gol Burak Yılmaz'ın EURO 2016'da Çekya'ya attığı goldü.

Grubun son maçında karşılaştığımız Çekya'ya 10. dakikada gol atan Burak, Türkiye'nin turnuvalar tarihindeki en erken golü atmıştı.

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