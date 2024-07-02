57. saniyede tek gol 2 rekor! Merih Demiral A Milli Takım tarihine geçti

Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihindeki en erken golünü atan Merih, Burak Yılmaz'ın EURO 2016'daki rekorunu kırdı.

⚽GOOOLLL! MERİH DEMİRALLL!! DAKİKA BİR GOL BİR! HARİKA BAŞLADIK HARİKA!!! pic.twitter.com/hn017cXfn7 — TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024

İŞTE O REKO R KIRDIĞI MUHTEŞEM GOL

GOOOLLL! MERİH DEMİRALLL!! DAKİKA BİR GOL BİR! HARİKA BAŞLADIK HARİKA!!!

Bu gol aynı zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken ikinci golü de oldu.