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Fenerbahçe yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Giriş: 01.07.2024 20:49 Güncelleme: 01.07.2024 21:03
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Fenerbahçe yıldız futbolcuyu KAP’a bildirdi

Son dakika... Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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