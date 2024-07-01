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Göztepe'den duble transfer! Koray Günter ve Nazım Sangare ile anlaşıldı

Giriş: 01.07.2024 21:55
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Göztepe’den duble transfer! Koray Günter ve Nazım Sangare ile anlaşıldı

Göztepe, defans oyuncuları Koray Günter ve Nazım Sangare ile anlaştı.

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