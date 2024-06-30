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Tenisin klasiği Wimbledon başlıyor! Djokovic kararı dengeleri belirleyecek

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:50
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Tenisin klasiği Wimbledon başlıyor! Djokovic kararı dengeleri belirleyecek

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları 1 Temmuz Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. Fransa Açık'ta sağ dizinde menisküsü yırtılan ve 5 Haziran'da ameliyat edilen Djokovic'in turnuvaya katılıp katılmaması hem kendisi hem rakipleri için büyük önem taşıyor.

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