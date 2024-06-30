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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti:

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 14:11
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Lille’e veda etti:

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımdan ayrıldığını açıkladı.

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