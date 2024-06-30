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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan Çorum FK'ya destek çağrısı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 08:59
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan Çorum FK’ya destek çağrısı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK'nın her zaman destekçisi olduklarını, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

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