CANLI | Almanya - Danimarka

Danimarka ise İngiltere, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Almanya'nın rakibi oldu. Danimarka bu süreçte 3 maçını da beraberlikle tamamlarken, 2'şer gol attı ve yedi.

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Danimarka maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

29. KEZ RAKİPLER

Almanya ile Danimarka, yarın oynayacakları müsabakayla 29. kez rakip olacak.

İki ülke arasında daha önce oynanan 28 maçta Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Almanya bu süreçte 15 galibiyet alırken, 8 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Almanya'nın 55 golüne Danimarka 38 golle yanıt verdi.