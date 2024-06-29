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CANLI | Almanya - Danimarka

Giriş: 29.06.2024 21:04
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CANLI | Almanya - Danimarka

Almanya ve Danimarka EURO 2024 son 16 turunda kozlarını paylaşacak. VB Dortmund Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

VB Dortmund Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İspanya-Gürcistan maçının galibiyle eşleşecek.

İsviçre, Macaristan ve İskoçya'nın bulunduğu A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak lider bitiren Almanya, bu süreçte 8 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

Danimarka ise İngiltere, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Almanya'nın rakibi oldu. Danimarka bu süreçte 3 maçını da beraberlikle tamamlarken, 2'şer gol attı ve yedi.

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Almanya - Danimarka maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

29. KEZ RAKİPLER
Almanya ile Danimarka, yarın oynayacakları müsabakayla 29. kez rakip olacak.

İki ülke arasında daha önce oynanan 28 maçta Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Almanya bu süreçte 15 galibiyet alırken, 8 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Almanya'nın 55 golüne Danimarka 38 golle yanıt verdi.

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