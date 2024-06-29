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CANLI | EURO 2024'te İsviçre - İtalya

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 18:26 Güncelleme: 29.06.2024 19:44
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CANLI | EURO 2024’te İsviçre - İtalya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçında İsviçre ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Almanya’nın başkentinde bulunan Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

İsviçre ve İtalya, EURO 2024'te son 16 turunda karşı karşıya geldi. İsviçre İtalya karşısında kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya ise İsviçre karşısında hata yapmak istemiyor.

İSVİÇRE - İTALYA: 1-0

Ve ilk gol! Freuler ceza sahası içinde yaptığı kontrol sonrası topu ağlarla buluşturdu ve İsviçre 1-0 öne geçti.

MAÇTA İLK 11'LER

İSVİÇRE: Sommer Schar, Akanji, Rodriguez, Rieder, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas.

İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian, Barella, Fagioli, Cristante, Chiesa, Scamacca, El Shaarawy

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre - İtalya maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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