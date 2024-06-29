CANLI | EURO 2024’te İsviçre - İtalya

İsviçre ve İtalya, EURO 2024'te son 16 turunda karşı karşıya geldi. İsviçre İtalya karşısında kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya ise İsviçre karşısında hata yapmak istemiyor.