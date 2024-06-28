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F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint eleme turunda Verstappen lider!

Giriş: 28.06.2024 21:24
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F1 Avusturya Grand Prix’sinin sprint eleme turunda Verstappen lider!

Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint eleme turunu, Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint eleme turunu, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint eleme turunda Hollandalı pilot, turu en yakın rakibi Lando Norris'in 0.093 saniye önünde ilk sırada bitirdi.

Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek.

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