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A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.06.2024 22:17
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A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da sürdürdüğü hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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