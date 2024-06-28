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Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Giriş: 28.06.2024 18:43
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Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Boluspor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Tempolu geçen antrenman soğuma koşusuyla tamamlandı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı takım Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bolu temsilcisi, akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Yarı alanda iki gruba ayrılan takım, minyatür kalelerde maç yaptı.

Tempolu geçen antrenman soğuma koşusuyla tamamlandı.

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