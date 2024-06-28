Başakşehir FK Josef de Souza ile yollarını ayırdı

Başakşehir FK, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Josef de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Josef'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.