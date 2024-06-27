A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında galip! Filipinler’e şans tanımadık...

BAKAN BAK, MÜCADELEYİ YERİNDE TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın hazırlık maçında Filipinler ile karşılaştığı mücadeleyi yerinde takip etti. Beşiktaş Akatlar Arena'ya gelen Bakan Bak, ay-yıldızlılara destek oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Bakan Bak ile birlikte karşılaşmayı izledi.