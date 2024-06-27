A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında galip! Filipinler'e şans tanımadık...
A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Filipinler’i 84-73 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı’nın hazırlık maçında Filipinler ile karşılaştığı mücadeleyi yerinde takip etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Filipinler, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar mücadeleye, Kenan Sipahi, Doğuş Özdemiroğlu, Tarık Biberovic, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle çıktı. Filipinler ise Ramos, Oftana, Brownlee, Sotto ve Fajardo İlk 5'iyle maça başladı.
Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodu ay-yıldızlılar, 24-21 önde tamamladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk yarıyı 42-40 önde geçti. Üçüncü periyotta etkinliğini artıran milli takım, son periyoda 64-56 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, mücadeleden 84-73 galip ayrıldı.
BAKAN BAK, MÜCADELEYİ YERİNDE TAKİP ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın hazırlık maçında Filipinler ile karşılaştığı mücadeleyi yerinde takip etti. Beşiktaş Akatlar Arena'ya gelen Bakan Bak, ay-yıldızlılara destek oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Bakan Bak ile birlikte karşılaşmayı izledi.
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